¡Bombazo en Ecuador! LigaPro confirma investigaciones a este equipo por “amaño” de partidos

Este jueves 8 de octubre de 2026 la LigaPro rompió el silencio por el escándalo que viene sucediendo en la Serie B por los partidos de un equipo. El club ha quedado en el ojo del huracán por un presunto caso de amaño de partidos y todo aumentó tras un insólito gol.

Las redes sociales se coparon con los videos del partido de 22 de Julio contra El Nacional, donde los defensas del equipo esmeraldeño se equivocaron escandalosamente para que El Nacional marque un gol. Al final el partido terminó 5 a 2.

Ante estos cuestionamientos en redes sociales, la LigaPro salió a emitir un durísimo comunicado: “LigaPro informa que, en ejercicio de sus atribuciones de control de la integridad de la competición, mantiene en curso una investigación sobre varios partidos del Campeonato Nacional de la Serie B relativos a un club que milita en esa categoría, entre los cuales se encuentra uno disputado recientemente”, dice la LigaPro.

Por lo cual, es un nuevo escándalo por amaño de partidos que sacude al fútbol ecuatoriano, uno más a una larga lista que parece interminable. Ya pasó en la Serie A y ahora en la Serie B parece un caldo de cultivo para este tipo de problemas.

Uno de los goles que hubo hoy en la victoria 5-2 de El Nacional contra 22 de Julio. Escandaloso lo del arquero y el defensa. En cualquier liga del mundo sería investigado.



22 de Julio perdió 11 de sus últimos 12 partidos. Les han hecho varios goles así… pic.twitter.com/t2jwMk8dNp — Paolo Delgado (@CarlosPaoloD) October 8, 2026

“Los resultados de la investigación, a medida que se obtengan, son puestos en conocimiento de los órganos disciplinarios competentes, a quienes corresponde valorarlos y, de ser el caso, iniciar los procedimientos y resolver conforme a la normativa aplicable”, termina en su comunicado sobre posibles sanciones la LigaPro.

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Los equipos de LigaPro involucrados en “amaños” de partidos

En los últimos años, varios equipos de la LigaPro se han visto involucrados en diferentes casos de amaños. Tal es el caso de Libertad de Loja, que fue sancionado, o de El Nacional, que revelaron amenazas para perder un partido. Así como equipos de segunda división y serie B.

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