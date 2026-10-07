El valor de Kendry Páez es un fiel reflejo de su carrera y ahora se desploma.

Kendry Páez pasa por el peor momento de su carrera y ahora el jugador ecuatoriano tiene un valor de mercado insólito. Hay que recordar que en su mejor momento llegó a valer más de 12 millones de euros, y Chelsea pagó casi 15 por su transferencia en 2023.

El nuevo valor de mercado de Kendry Páez

El ecuatoriano ahora pasó a tener un valor de mercado de apenas 6 millones de euros, de acuerdo al análisis de transfermarkt. El volante tricolor lleva un continuo desnivel que incluso lo llevó del primer equipo de River Plate a jugar en el Sub-21 de Chelsea.

El último buen año y regular de Kendry Páez fue en la temporada 2024. Desde entonces, el jugador entró en un espiral de malas decisiones, irregularidad y bajón de nivel. El primer semestre de 2025 pasó sin jugar por entrenar en Europa, el segundo semestre se fue a Francia y fracasó en el Racing de Estrasburgo y el primer semestre de 2026 hizo lo propio en River.

El valor de mercado de Kendry Páez. (Captura de pantalla)

Tan mal es el nivel de Kendry Páez, que el ecuatoriano incluso se ha visto obligado a jugar en el equipo Sub-21 de Chelsea. No está disputando ninguna competencia oficial y lucha por destacar en la Premier League 2 con jugadores de su edad.

El futuro de Kendry Páez

Todavía desde Chelsea no han revelado el plan con Kendry Páez, aunque es seguro que no jugará con el primer equipo y no está en planes de Xabi Alonso. Por lo cual, estos meses deberá hacerlos en el Sub-21 y posteriormente saldría a préstamo en enero.

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