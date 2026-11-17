Los próximos partidos que jugará la Selección de Ecuador, tras terminar los partidos de este 2026.

La Selección de Ecuador terminó este 2026 de muchos partidos con una contundente victoria contra Bolivia. El equipo nacional termina con buenas sensaciones este año y ya se alista para los que será sus próximos partidos en el 2027.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de marzo de 2027. Será una doble fecha FIFA de amistosos, puesto que, todavía las Eliminatorias no comienzan y tendrá que seguir jugando este tipo de partidos de preparación.

A Ecuador le viene bien el seguir teniendo partidos amistosos para que la base de Marcelo Gallardo se pueda desarrollar y llegue con el mejor nivel para jugar en las Eliminatorias. Se espera que CONMEBOL anuncie las fechas de las clasificatorias en los siguientes meses.

Ecuador viene de vencer a Costa Rica. (Foto: GettyImages)

¿Contra qué rivales jugaría la Selección de Ecuador?

Se espera que nuevamente la Selección de Ecuador se acabe enfrentando a rivales sudamericanos o de CONCACAF para los amistosos de marzo de 2027. Los equipos europeos estarían descartados por los compromisos que tienen en la Nations League. Se prometieron rivales de mayor ranking para esta fecha.

El ranking FIFA en el que terminó el 2026 la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador terminó este 2026 en el puesto 24 del ranking FIFA. Se espera que en este 2027 con más partidos oficiales, este lugar mejore para el equipo nacional.

Publicidad

Datos clave: