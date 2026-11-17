En medio de todas las especulaciones, Gonzalo Plata se muestra tranquilo y reaparece con este mensaje.

El nombre de Gonzalo Plata es el que viene levantando más polémicas en la Selección de Ecuador en esta jornada. El extremo dejó la concentración de la ‘La Tri’ por motivo personales, y desde ahí surgieron varios rumores sobre por qué se fue.

Hasta que no se confirme nada más, la única realidad es que la Gonzalo Plata se fue por qué lo necesitaban en Flamengo y es que ahora su primera publicación tras toda esta novela justamente hace referencia a esto. El jugador no hace caso a los escándalos.

En su cuenta de Instagram, Gonzalo Plata publicó una foto que muestra que ya está en Brasil y que está entrenando con el equipo para el siguiente partido. El tricolor podría tener minutos con un Flamengo que está decididamente buscando ser campeón del Brasileirao y por eso mandó este mensaje:

“Es un momento decisivo de la temporada, por eso entendí que sería un movimiento importante. Anticipar el regreso y ponerme a disposición para esta recta final del Brasileirão.” recoge StudioFutbol.

Es más, el club también pidió el regreso de De Arrascaeta de Uruguay y durante la esta fecha FIFA tampoco fue convocado Jorge Carrascal para jugar con Colombia, justamente también por este motivo de lo que el club tiene por delante.

La publicación de Gonzalo Plata. (Foto: @gonzaloplata)

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Además, Plata también usa una canción donde avisa que está “fresquito como el viento”. Puede ser un mensaje o simplemente al tricolor le gusta dicha canción. Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se ha respondido a ningún rumor sobre su salida.

¿Cuándo volverá a jugar Flamengo?

Flamengo justamente jugará de nuevo este miércoles, 18 de noviembre de 2026, y lo hará contra Athletico Paranaense, son partidos claves para que el club se acerque al campeonato de la Liga.

Encuesta¿Gonzalo Plata seguirá siendo convocado a la Selección de Ecuador? ¿Gonzalo Plata seguirá siendo convocado a la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Gonzalo Plata regresó a Brasil y ya entrena con el Flamengo tras dejar Ecuador.

regresó a Brasil y ya entrena con el tras dejar Ecuador. De Arrascaeta y Jorge Carrascal tampoco disputan la fecha FIFA para priorizar al Flamengo .

tampoco disputan la fecha FIFA para priorizar al . 18 de noviembre de 2026 jugará Flamengo contra Athletico Paranaense por el Brasileirao.