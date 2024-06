Nuevas y fuertes críticas desde El Nacional para uno de sus ex jugadores.

Desde El Nacional acusan a un jugador de no "tener ganas" y por eso lo sacaron

El Nacional ha protagonizado importantes salidas para la segunda etapa de la LigaPro. El club dejó libre a uno de los mejores delanteros de los últimos años, Byron Palacios, y ahora lo acusan incluso de “no tener voluntad” para seguir jugando con el equipo militar.

El 9 ecuatoriano se marchó libre, tras llegar a un acuerdo con el ‘Bi-Tri’ para rescindir su contrato. El presidente Marco Pazos fue muy crítico con la actitud del futbolista: “Solo miren los últimos partidos en esta nueva era del nuevo técnico, él fue el titular y no quiso jugar. No metió goles, no estaba comprometido, en los entrenamientos tampoco tenía ganas“, afirmó el directivo en diálogo con Radio Cobertura.

Byron Palacios fue uno de los mejores jugadores de El Nacional en la temporada 2023 y ahora ha quedado libre. Al 9 ecuatoriano no le hacen falta ofertas para seguir su carrera en el país. El delantero tampoco le dejará alguna ganancia al club con su transferencia.

Ante esta situación de no dejarle ingresos económicos, Pazos respondió: “Ayer hicimos números con el departamento financiero y dijimos que lo más económico para el club es dejarlo salir. Él lo que prefirió es que le den su pase para irse, ahora hay que ver a qué club se va“, comentó el directivo en Mundo Deportivo.

Byron Palacios se marcha libre de El Nacional. (Foto: API)

En sus últimos 3 partidos en la LigaPro, El Nacional consiguió tres triunfos y se marchó con buenas sensaciones a esta para. No obstante, de cara a la segunda etapa del campeonato ecuatoriano, el juego del equipo tendría importantes cambios al dejar salir a más de 5 jugadores.

Las estadísticas de Byron Palacios en esta temporada

En esta temporada, Byron Palacios apenas pudo jugar con El Nacional 14 partidos entre todas las competencias. No fue su mejor semestre, producto de la irregularidad y mal momento que atravesó el equipo a comienzos de año. El ‘Tigre’ solo marcó 3 goles y dio 2 asistencias.

Las salidas de El Nacional para la segunda etapa de la LigaPro

El Nacional también ha sorprendido con la gran lista de jugadores que podrían abandonar el club, estos son: Manuel Balda, Anthony Bedoya, Brian Tana, Stiven Torres, Luis Gómez, Jeremy Del Castillo, Jorge Ordoñez, Byron Palacios y Bryan Oña. No se descarta que la lista siga aumentando.