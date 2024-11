Varios equipos de la LigaPro atraviesan un momento económico muy delicado que hacen que tengan deudas con sus jugadores y cuerpos técnicos. Ahora un entrenador de un equipo grande hizo una dura revelación de su actual momento en el país.

En diálogo con Machdeportes, Marcelo Zuleta rompió el silencio y confesó que no tiene ni para comer en El Nacional. “La situación económica es muy difícil. Le tuve que pedir a mi señora que me envíe dinero porque no tengo para comer“, confesó el entrenador.

Por otro lado, Zuleta también reveló el duro momento que están viviendo los jugadores de El Nacional: “Ayer tuve palabras fuertes con los jugadores. Pero también les entiendo. A los jugadores no les alcanza para pagar arriendos, les están quitando los carros por no poder pagar, y yo estoy pasando un momento difícil por no poder traer a mi familia y vean la final de la Copa Ecuador”, agregó el entrenador en diálogo con la radio capitalina.

El Nacional, pese a estos inmensos problemas, está clasificado a la final de la Copa Ecuador, donde jugará ante Independiente del Valle. El equipo militar buscará ganar el título para quedarse con un premio económico de USD 340.000, lejos de otros grandes valores, pero importante para un equipo con grandes problemas económicos.

El Nacional está en la final de la Copa Ecuador y le debe más de 3 meses de salario a sus jugadores. (Foto: Imago)

La situación económica de El Nacional también ya le pasó factura en la LigaPro, donde los jugadores titulares se opusieron a jugar y los suplentes tampoco mostraron mucho interés en destacar. Entonces, el ‘Bi-Tri’ terminó siendo goleado 4 a 1 por Libertad.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Ecuador?

La final de la Copa Ecuador se disputará el próximo 27 de noviembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El encuentro se iba a jugar originalmente en Ibarra, pero se movió el espectáculo a la capital para facilidad de los hinchas.

El Nacional está clasificado a la Copa Libertadores

Con la clasificación a la final de la Copa Ecuador, El Nacional también se metió a la próxima edición de la Copa Libertadores. El equipo militar consiguió un cupo para jugar desde la Fase 1 de repechaje y tendrá que atravesar 3 play-off para meterse a grupos y asegurar 3 millones de dólares.

