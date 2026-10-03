El contundente mensaje de Enner Valencia sobre Marcelo Gallardo: “Costará…”

Enner Valencia no volvió a jugar más con la Selección de Ecuador, pero el delantero sigue siendo una voz muy experimentada para hablar de ‘La Tri’. Ahora le consultaron sobre Marcelo Gallardo, puesto que, el nuevo DT de Ecuador no ha ganado y por eso el goleador reaccionó.

Desde Argentina, Enner Valencia le mandó un mensaje contundente a Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador. “Es difícil entrar a un grupo así, como ha entrado ahora Gallardo. Sabemos que al principio va a costar, pero todos los ecuatorianos tenemos que estar confiando en él para que todo salga bien“, comentó el jugador.

El delantero ecuatoriano viene en un buen momento en Argentina, puesto que, hace poco estuvo marcando un triplete en la Copa contra Racing y se metió en el radar de nuevo de ‘La Tri’. Sin embargo, ya el jugador no volvería a ser convocado, tras su retiro.

Enner Valencia anunció su retiro de la Selección de Ecuador después del Mundial 2026. El jugador advirtió que ya se había terminado todo para él y aunque ahora mismo no hay gol en la Selección, el futbolista tiene su mente solo enfocada en Boca Juniors.

Enner Valencia es figura en Boca Juniors. (Foto: GettyImages)

A la Selección de Ecuador de Marcelo Gallardo solo le queda ya un partido y es contra Panamá por el tercer puesto de la Copa Kirin. Después de esto, el equipo nacional volverá a descansar hasta el mes de noviembre cuando hay una nueva fecha FIFA.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Marcelo Gallardo en Ecuador?

Marcelo Gallardo tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta el Mundial 2030. El DT argentino tiene como principal objetivo con la selección nacional jugar y ser protagonista en la Copa América 2028.

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