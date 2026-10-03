¡Urgente! La LigaPro revela el nuevo formato que se jugará en la temporada 2027

La LigaPro confirmó en sus cuentas oficiales cómo será el formato que se jugará en la temporada 2027.

Este sábado 3 de octubre de 2026 la LigaPro reveló en sus cuentas oficiales cómo se jugará el campeonato 2027. El torneo sufrirá un importante cambio en sus estructura y cómo se buscará al nuevo campeón del fútbol ecuatoriano. Se volverán a jugar los “play-off”.

Así se jugará la LigaPro 2027

En sus cuentas oficiales, la LigaPro anunció que ahora se jugará de la siguiente manera en la temporada 2027:

Primera fase: Juegan 16 equipos todos contra todos, partidos ida y vuelta

Copa Intermedia entre la fecha 15 y 16

1 a 12 jugarán playoff

4 últimos, un cuadrangular de descenso

4 primeros avanzan a cuartos de final

1ero de las 30 fechas: Cupo directo a Copa Libertadores

5to a 12avo se enfrentan en llaves directas a un solo partido

El mejor posicionado en la acumulada cierra de local

Estos son los detalles que buscarán volver al campeonato ecuatoriano mucho más atractivo en la siguiente temporada. La LigaPro reformó el antiguo formato de hexagonales y cuadrangulares para llegar a este nuevo torneo en la temporada 2027.

📍Así se jugará el nuevo formato de la Liga Ecuabet 2027 ⚽️🔥#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/HG0JpqX0FG — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) October 3, 2026

La Liga Pro viene de dos años consecutivos donde se ha jugado con hexagonal final y los equipos llegan manteniendo los puntos de la tabla de las 30 fechas. Por ende, Independiente del Valle se ha distanciado de todos y ya fue campeón en 2025 y lo será en este 2026.

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¿Cuándo inicia la LigaPro 2027?

La LigaPro 2027 comenzará oficialmente el próximo 29 de enero. La temporada 2027 también probará este formato con la idea de que la LigaPro tenga más competitividad.

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En síntesis: