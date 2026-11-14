El delantero de Macará se muestra con muchos deseos de jugar en otro grande de LigaPro y ahora este equipo preguntó por él.

Franco Posse es el gran goleador de la LigaPro y ese talento emergente de un equipo como Macará que seduce a los grandes del campeonato ecuatoriano. El delantero fue clave para que su equipo sea vicecampeón y ahora este grande quiere su fichaje.

Según reveló Mr.OFF, el equipo que preguntó por el fichaje de Franco Posse para la siguiente temporada es Liga de Quito. El ‘Rey de Copas’ necesita un delantero para la siguiente temporada y es ahí donde entra el mejor goleador del campeonato.

Ya Liga de Quito había preguntado a mitad de año por Posse, puesto que, en ese momento se especuló con una posible salida de Michael Estrada para irse a jugar con Vélez. En ese momento, dicho fichaje no se dio, y Posse se terminó quedando en el club.

Aunque Macará tiene una opción para comprar a Franco Posse para 2027, la realidad es que ahora mismo ese fichaje parece casi imposible, porque ya el delantero ha dicho en varias entrevistas que le gustaría dar el salto a jugar en un grande.

Posse es uno de los goleadores de la LigaPro. (Foto: GettyImages)

Incluso se reveló que Posse también estaría interesado en volver a Uruguay, pero jugar en un grande de esta Liga. El delantero uruguayo termina contrato con Macará en esta temporada y no ha quedado claro en qué condiciones el equipo y el delantero firmaron la opción de compra.

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Las estadísticas de Franco Posse en esta temporada

En toda la temporada con Macará, Franco Posse jugó un total de 46 partidos entre todas las competencias. Marcó 22 goles y dio 6 asistencias. Suma en cancha más de 3.000 minutos. Diferentes fuentes confirman que su contrato termina a finales de año.

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