Liga de Quito y Gustavo Álvarez ya tiene una decisión para la siguiente temporada. El club todavía no asegura el cupo a Copa Libertadores.

Liga de Quito todavía no asegura su cupo en la Copa Libertadores 2027 eso ha generado muchísimas críticas contra Gustavo Álvarez. El DT es muy cuestionado por los hinchas y por el poco desarrollo de juego que tiene su equipo. Muchos pedían su salida y hoy se tomó una decisión.

De acuerdo a la revelación de Marco Escobar, Liga de Quito ya está negociando con Álvarez su continuidad para la temporada 2027. El entrenador se quedaría en el club y ya también empezarían a armar lo que sería la plantilla de la siguiente campaña.

Gustavo Álvarez llegó a mitad de año a Liga de Quito, tras la salida de un Tiago Nunes que sí llevó al equipo a una final de Copa Ecuador y a la semifinal de la Copa Libertadores. Álvarez no pudo armar la plantilla de este año y le tocó trabajar con lo ya construido.

Se espera que el club pueda quedarse con el último cupo a Copa Libertadores y compita en este torneo en 2027, caso contrario la renovación de Álvarez pasaría a tener tintes muy polémicos. En LDU es clave jugar el Libertadores para ir al Mundial de Clubes.

Gustavo Álvarez tiene contrato con Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Con esta decisión también se puede intuir que Gustavo Álvarez tampoco tiene la intención de marcharse de Liga de Quito. Se debe recordar que al DT lo estuvieron buscando seriamente para llegar a dirigir a la Selección de Chile en 2027.

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Las estadísticas de Gustavo Álvarez en 2027

Al frente de Liga de Quito, Gustavo Álvarez ya ha dirigido un total de 22 partidos entre todas las competencias. Sumando 9 victorias, 6 empates y tan solo 7 derrotas. Sin embargo, quedó fuera en semis de la Copa Ecuador y en cuartos de final de la Copa Libertadores.

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