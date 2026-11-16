Hincapié causa una sorpresa mundial y está negociando con este equipo para su fichaje.

El nombre de Piero Hincapié empezó a sonar con mucha fuerza en el FC Barcelona y se habló de una posible salida de Arsenal en enero. El ecuatoriano es suplente con los ‘Gunners’, pero ahora se confirma otro importante detalle con el ecuatoriano y que negocia con este equipo.

Hincapié está negociando un nuevo contrato con Arsenal

Para sorpresa de todos, Rodra en ESPN revela que el central ecuatoriano está negociando con los ‘Gunners’ un nuevo contrato. El Arsenal está muy atento a los rumores del mercado de fichajes y es por eso que lentamente se movió para renovar a varias figuras, entre ellos el ecuatoriano y también ahora a David Raya, portero titular.

Según se revela en ESPN Arsenal quiere atar a Hincapié por la relevancia que tuvo el ecuatoriano en su plantilla para ser campeones de la Premier League. Piero se consolida en esa saga como central y también como lateral. El club apenas ejecutó la opción de compra en esta temporada.

Rice acaba de renovar hasta 2031 con Arsenal. (Foto: GettyImages)

Hincapié estuvo su primer año cedido en Arsenal, y luego fue comprado. Los campeones de la Premier League ya han demostrado que suelen renovar los contratos de sus figuras muchas veces sin mover los años del acuerdo. Es decir, hay un aumento de sueldo, pero sigues teniendo un contrato de 5 años o te aumentan 1 o 2 años más. Así se mueve el Arsenal con diferentes jugadores.

Los números de Piero Hincapié jugando para Arsenal

Desde su fichaje por Arsenal en 2025, Piero Hincapié jugó ya un total de 48 partidos entre todas las competencias, marcó 1 gol y dio 2 asistencias en poco más de 3.000 minutos defendiendo estos colores. Ganó la Premier League y es subcampeón de Champions League.

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¿Cuándo volverá a jugar Piero Hincapié con Arsenal y por dónde ver el partido?

Piero Hincapié volverá a jugar con Arsenal este sábado, 21 de noviembre de 2026, cuando visite a Newcastle por la Premier League. El partido comenzará desde 12H30 (EC) y se podrá ver por Disney+.

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