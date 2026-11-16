El arquero ecuatoriano dejará Huracán y su futuro está en la LigaPro. Pero su fichaje depende de otro aspecto.

Hernán Galíndez volvería a jugar en Ecuador para la temporada 2027. El portero ecuatoriano terminará su paso por Huracán y pegará la vuelta a la LigaPro. En las últimas horas empezó a sonar fuertemente para llegar a Emelec o Aucas, pero ahora otro equipo se suma a la “disputa”.

De acuerdo a la información de Nicolás Ayala, Liga de Quito también se suma a la intención de fichar a Hernán Galíndez, en un movimiento totalmente sorpresivo porque aún tiene en su plantilla a dos porteros de gran nivel como Gonzalo Valle y Alexander Domínguez.

Sin embargo, hay varios aspectos a tomar en cuenta para este posible fichaje. El primero que se debe considerar es que Alexander Domínguez todavía no renueva su contrato y se podría marchar para la siguiente temporada. Y el futuro de Valle es incierto.

Según Ayala, para que Liga de Quito entre de lleno en la operación por Hernán Galíndez, Gonzalo Valle tendría que ser transferido a un nuevo equipo. De ahí que, nace este interés por el portero. Valle viene sonando para diferentes clubes del extranjero y si se va deja un gran vacío en LDU.

Hernán Galíndez tapó con Ecuador en el último amistoso. (Foto: GettyImages)

Si Liga de Quito entra de lleno en la operación por Galíndez tiene grandes chances de quedarse con el portero en lugar de Emelec o Aucas. LDU ofrece otros aspectos más allá de los deportivos que podrían gustar al portero ecuatoriano para el final de su carrera.

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Los equipos interesados en Hernán Galíndez para 2027

Para la temporada 2027, el fichaje de Hernán Galíndez viene sonando para clubes como Emelec, Liga de Quito, Aucas y Universidad Católica. Este último fue el club que le abrió las puertas en Ecuador y que tiene grandes chances también de pelear su fichaje.

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