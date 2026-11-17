Con la inminente salida de Darío Benedetto de Barcelona SC, este sería su reemplazo.

Darío Benedetto todavía no renueva su contrato con Barcelona SC y el delantero se macharía a un nuevo club para la siguiente temporada, mientras que el ‘Ídolo’ se debe mover en el mercado de fichajes para buscar otro nuevo delantero. Varias opciones vienen sonando.

De acuerdo a la información de José Freire, Darío Benedetto no seguiría en Barcelona SC para la siguiente temporada. El ‘Pipa’ ya termina contrato y no habría avances en las negociaciones de renovar su contrato. Por lo cual, seguramente en 2027 buscará un nuevo equipo.

Ante esto, Barcelona SC ya se mueve en el mercado de fichajes por un nuevo delantero, diferentes rumores ya hablaron de jugadores como Edinson Mero y Franco Posse para un posible fichaje en la siguiente temporada. Ambos goleadores vienen en gran nivel en la LigaPro.

Barcelona SC tiene que encontrar un nuevo delantero si finalmente se marcha Benedetto. El club puso sus ojos en jugadores que vienen brillando en la LigaPro y tampoco se descarta que hagan algún movimiento de mercado por un jugador del extranjero.

Benedetto se marcharía de Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

El ‘Pipa’ podría continuar su carrera en el extranjero, puesto que, también ha sonado para equipos colombianos en las últimas semanas. El goleador también estaría buscando el contrato de algún equipo que le dé entre 2 o más años de estabilidad.

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Los números de Benedetto en Barcelona SC

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Darío Benedetto jugó un total de 37 partidos entre todas las competencias. Marcó 9 goles y dio 1 asistencia con la camiseta amarilla. Suma en cancha poco más de 2.000 minutos, siendo titular en la mayoría de partidos.

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