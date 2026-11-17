Se conoció finalmente que Piero Hincapié eligió a Arsenal para seguir su carrera en Europa y este sería su nuevo sueldo.

Piero Hincapié todavía tiene que cumplir un contrato de 4 años en Arsenal, sin embargo, de última hora se reveló que el tricolor está negociando con el club para una renovación. Arsenal no quiere que el central piense en irse y mejoraría su salario.

Según ESPN y Sky Sports, Arsenal está muy cerca de acordar una nueva renovación de contrato con Piero Hincapié. Con el ecuatoriano se busca mejorar las actuales condiciones que tiene, puesto que, el contrato que ahora tiene es el que acordó cuando fue comprado de su cesión en Bayer Leverkusen.

El nuevo sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

De acuerdo a la información de Capology, sin tomar en cuenta bonos, Piero Hincapié ahora gana un salario de 6.2 millones de libras al año, lo que vendría a ser unos 7.2 millones de euros. Con un nuevo contrato este salario daría un importante salto.

Ahora mismo, Hincapié es de los “peores pagados” de Arsenal y jugadores como Ben White o Ezri Konsa ya ganan sueldos muy superior al tricolor. White cobra 7.8 millones de libras al año y Konsa 9.4 millones de libras al año. De ahí que, se pretendería que Hincapié alcance estos valores promedios, por lo cual, pasaría de 6 millones de libras a más de 7 u 8.

Piero Hincapié tendría un nuevo sueldo en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Arsenal está trabajando en la renovación de diferentes jugadores que forman parte de su “base”, pensando en dominar el fútbol inglés en los siguientes años. Los campeones de la Premier League ya tienen a jugadores como Declan Rice, William Saliba y Bukayo Saka (mejor pagado del club) con renovaciones firmadas y largos contratos.

Publicidad

El nuevo contrato de Piero Hincapié

Piero Hincapié apenas cumplirá 25 años el próximo mes de enero, por lo cual, Arsenal hace bien en buscar atarlo por más tiempo. Su nuevo contrato dura hasta 2032, de acuerdo a la información de Fabrizio Romano.

Encuesta¿Debe Piero Hincapié quedarse en Arsenal? ¿Debe Piero Hincapié quedarse en Arsenal? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: