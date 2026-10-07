¿Se va de Barcelona SC? El ‘Pipa’ Benedetto reveló en qué equipo quiere seguir su carrera en el 2027

El 'Pipa' Benedetto ya reveló si se marcha de Barcelona SC o si se queda en esta temporada.

Darío Benedetto llegó en medio de muchas dudas a Barcelona SC a inicios de 2026, sin embargo, con goles y buenas actuaciones el delantero argentino llegó a ser de lo mejor del club en este año. Por lo cual, hay varios rumores sobre su futuro.

El ‘Pipa’ fue relacionado con varios clubes y su contrato con Barcelona SC termina a finales de este 2026. Se especuló con una vuelta a Brasil o ir a jugar en Argentina, sin embargo, ahora el mismo delantero argentino aclara qué quiere para su carrera.

“Hoy me preguntas… y te digo que tengo ganas de seguir. Y no me voy a poner una fecha de retiro porque me siento bien. Por el momento voy a disfrutar mi contrato hasta diciembre y después, obviamente, se verá”, comentó el delantero a The AM Show.

Por otro lado, el delantero también comentó cómo quiere terminar su carrera y es con un campeonato. “No se charló absolutamente nada, no tengo propuestas de ningún lado. Estoy disfrutando el momento y recién a mis 36 años comencé a disfrutar el fútbol. Me siento con las ganas de cerrar mi carrera con un título, con algo… me siento contento, aprendí a disfrutar y voy a seguir jugando”, sentenció Benedetto.

El ‘Pipa’ es figura en Barcelona SC. (Foto: Imago)

El ‘Pipa’ venía en un muy mal momento en su carrera deportiva antes de firmar con Barcelona SC. El delantero solo había podido anotar un solo gol en dos temporadas, pero con los amarillos empezó a marcar y volvió a ser muy importante. Ahora es un referente en ataque.

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Las estadísticas de Benedetto en Barcelona SC

En esta temporada con la camiseta de Barcelona SC, Benedetto ha jugado un total de 32 partidos entre todas las competencias. Marcó 8 goles y dio 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 1.900 minutos y casi que no se ha lesionado.

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