Ex jugador de Barcelona SC demanda al club por sueldos pendientes y “maltratos”

Un ex jugador de Barcelona SC hizo oficial su demanda contra el club por temas muy sensibles, no solo el salario.

Barcelona SC acaba de recibir una nueva demanda de un ex jugador, que casi no sumó minutos, pero al que también le quedaron debiendo una importante cantidad de dinero. Sin embargo, el tema es más sensible porque el jugador también reclama “conductas abusivas” en su contra.

El abogado Christian Morales Arcos reveló en sus cuentas oficiales que el ex jugador de Barcelona SC, Kleber Pinargote, terminó demandando al ‘Ídolo’. El jugador estaría reclamando 4 meses de sueldo no pagados y también “conductas abusivas” en su contra.

No se ha detallado que tipos de conductas “abusivas” recibió el jugador en el equipo amarillo, pero esta demanda ejemplifica lo mal que estuvo el vestuario del club en esta temporada. No es el primer escándalo que sale a la interna de Barcelona SC.

Cuando César Farías era el DT también se reveló que hubo ciertos roces entre el entrenador y algunos jugadores, aunque esto no fue confirmado. Por otro lado, desde Barcelona SC no se ha respondido a este caso, y se espera que se resuelva en tribunales.

La demanda de Kleber Pinargote a Barcelona SC. (Foto: Captura de pantalla)

No es la primera demanda que Barcelona SC recibe por no pagar salarios atrasados, el club por lo general se ve envuelto en estas polémicas con varios jugadores que salen del equipo. En esta temporada también se dio un cambio de presidente con la salida de Antonio Álvarez.

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Kleber Pinargote no ha jugado con Barcelona SC

En esta temporada, Kleber Pinargote ni ha sumado minutos en Barcelona SC. Detalla Transfermarkt que el jugador termina contrato con los amarillos a finales de 2026 y luego deberá negociar con otro equipo que lo quiera contratar en Ecuador.

En síntesis: