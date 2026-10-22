La actualización sobre el futuro de dos jugadores titulares y claves de Emelec en esta temporada.

Emelec sigue definiendo salidas para la temporada 2027 y ahora salió el fuerte rumor de que en el club, dos importantes jugadores y referentes como José Francisco Cevallos y Aníbal Leguizamón estaría en la puerta de salida. Esto es lo que se sabe.

Este jueves 22 de octubre de 2026 se confirmó que Emelec busca varias salidas para la siguiente temporada, entre ellas, la de Pedro Ortiz. No obstante, con Aníbal Leguizamón y José Francisco Cevallos no hay nada concreto para que se marchen del club.

En el caso de Aníbal Leguizamón se reveló que el club no está pensando en su salida, puesto que, la intención es que se quede por aspectos deportivos y hasta internos que apuntan a su liderazgo. De acuerdo a Jorge Miguel Vargas, el defensor no se marcharía.

Por otro lado, con Cevallos hay dudas que vienen más desde lo físico, que desde cualquier otro aspecto. ‘Pacho’ ha rendido cuando lo usaron los entrenadores, pero también tiene varias lesiones encima. Según Álvaro Riera, el club tampoco, de momento, busca su salida.

Aníbal Leguizamón es titular y figura en Emelec. (Foto: Imago)

Las siguientes semanas serán decisivas en el futuro de varios jugadores que saldrían de Emelec. El club también tiene que clasificar a Copa Sudamericana, puesto que, los recursos que podría ganar en ese torneo también servirían para armar una plantilla de 2027.

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Los salidas que tendría Emelec para la temporada 2027

Para la siguiente temporada, Emelec analiza la salida de varios jugadores y algunos seguros que no continuarán en el club son futbolistas como Pedro Ortiz, Gonzalo Nápoli, Jaime Ayoví, entre otros. En el ‘Bombillo’ hay varios futbolistas que terminan contrato.

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