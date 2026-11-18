El delantero de la LigaPro es buscado por todos los equipos del fútbol ecuatoriano y ahora está muy lejos de quedarse en Macará.

El delantero más buscado del fútbol ecuatoriano y que todos los grandes quieren fichar para la siguiente temporada es Franco Posse. El uruguayo fue figura total en Macará y es uno de los delanteros más importantes de este año en Ecuador. Por lo cual, cambiaría de club en el siguiente año.

Posse la rompió en Macará, sin embargo, aunque el club ambateño lo quiere mantener para el siguiente año, ahora mismo se ve casi imposible que esto suceda. Hay una opción de compra para que el club, pero esta se detendría por los siguientes motivos.

¿Por qué Posse se aleja de Macará?

De acuerdo a la información de Jorge Luis Cárdenas, Franco Posse todavía no firma la opción de compra con Macará porque esta necesita plantearse con objetivos financieros de 2027. Por lo cual, primero debe existir un arreglo financiero de 2027 y ahí firmar el contrato.

Posse la rompe en Macará. (Foto: GettyImages)

Posse es uno de los jugadores que mejor rendimiento tuvo en el año, y ahora el delantero quiere dar ese salto de calidad. Incluso, él mismo confesó que si lo vendría a buscar un grande de Uruguay, él no dudaría en poder firmar un contrato con este equipo.

Los números de Franco Posse en esta temporada

Franco Posse en esta temporada con Macará jugó un total de 46 partidos entre todas las competencias. Marcó 22 goles y dio 6 asistencias. Fue clave para que el club pueda sumar un subcampeonato histórico y ubicarse por detrás de Independiente del Valle.

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Los equipos de LigaPro interesados en Posse

En Franco Posse varios equipos de LigaPro ven a su nuevo delantero para el siguiente año. El equipo que más estaría interesado es Liga de Quito, pero Barcelona SC también lo viene siguiendo. Tampoco se descarta que IDV tenga que entrar en la operación.

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