Kendry Páez sumó hasta minutos con la Selección de Ecuador y ahora este es su futuro.

En medio de toda la polémica, Kendry Páez volvió a la Selección de Ecuador y fue convocado para esta doble fecha FIFA. No conforme con su llamad y tenerlo cerca, Gallardo incluso le dio varios minutos en el partido contra Bolivia, todo esto en medio de la incertidumbre de su futuro.

Ahora tras jugar con la Selección de Ecuador, Kendry Páez tiene que regresar a Inglaterra y reportar con el equipo Sub-21 de Chelsea. El tricolor no está con el primer equipo y es por eso que ahora debe centrarse en el equipo de formativas para lo que queda de 2026.

Los equipos que quieren a Kendry Páez

En teoría, Chelsea cedería a Kendry Páez en el mes de enero, puesto que, hay varios clubes interesados en un préstamo.. Por lo cual, se espera que en comienzos del siguiente año el ecuatoriano se marche a otro equipo. Hasta se analizó la posibilidad de una venta definitiva.

En las últimas semanas se informó que Kendry Páez se metió en planes de Blackburn Rovers, Celtic, Mechelen, Birmingham y hasta el Trabzonspor de Turquía. Como se observa en el futuro de Kendry Páez hay equipos de primera categoría y segunda muy interesados.

Kendry Páez también pasó por River en este 2026. (Foto: GettyImages)

Se espera que el ecuatoriano finalmente siga rindiendo en el Sub-21 de Chelsea como lo viene haciendo para que finalmente se dé otra oportunidad en un nuevo club de Europa. El volante ya se mandó dos asistencias en este tiempo que juega con el equipo de inferiores.

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Las estadísticas de Kendry Páez en el Sub-21 de Chelsea

En estos meses con el equipo Sub-21 de Chelsea, Kendry Páez ha jugado un total de 7 partidos entre todas las competencias. No ha marcado goles y apenas dio 2 asistencias. Suma en cancha 318 minutos, y es que viene alternando entre titularidades y suplencias.

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