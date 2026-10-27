Joao Rojas es el fichaje más polémico de Barcelona SC, puesto que, desde su llegada ha pasado más lesionado que jugando. En este 2026 se lesionó en el mes de marzo y lo más probable es que no vuelva a jugar en este año. Sin embargo, ahora el jugador apareció.

Este martes 27 de octubre se confirmó que Joao Rojas volvió a los trabajos en cancha con Barcelona SC. El extremo ecuatoriano se operó en Estados Unidos y apenas pudo regresar hasta ahora a los primeros entrenamientos con el equipo amarillo.

De acuerdo a la información de Kevin Suárez Avilés, el extremo ecuatoriano hizo trabajo diferenciado y apenas vive sus primeros momentos de readaptación a la competencia. Es casi imposible que el extremo tenga minutos en esta final de temporada.

La lesión de Joao Rojas fue otra de una larga lista que no dejó jugar al extremo ecuatoriano con regularidad desde su llegada en 2024. Entre fracturas y problemas de rodilla, incluso es una duda que el jugador termine su contrato con los amarillos.

Joao Rojas empezó como titular la temporada en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

En su “regreso” a los entrenamientos con Barcelona SC, Joao Rojas se encontró con que ya no usará la camiseta número 10. El futbolista ecuatoriano dejó el número libre por su lesión y con el regreso del ‘Kitu’ Díaz, al argentino le asignaron ese dorsal.

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Los números de Joao Rojas con Barcelona SC en toda su carrera

Desde su polémico fichaje en 2024, tiene tatuado el escudo de Emelec, Joao Rojas con Barcelona SC apenas pudo jugar un total de 30 partidos. 30 partidos en 3 años es lo que ha disputado el futbolista ecuatoriano. Marcando 2 goles y dando 2 asistencias. Tiene contrato hasta finales de 2027.

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