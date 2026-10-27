Hernán Galíndez es el referente absoluto de Huracán en los últimos años. El arquero ecuatoriano se convirtió en capitán y líder del ‘Globo’, sin embargo, ahora mismo hay grandes dudas sobre su futuro. En un momento que nadie esperaba, podría marcharse de Argentina.

Según reveló TyC Sports en Huracán hay una importante preocupación por una posible salida de Hernán Galíndez. El portero ecuatoriano estaría pensando en abandonar el club por diferentes motivos, pero sobre todo porque él “quiere otra cosa”.

“Quiero hablar con mi esposa, mis hijos y ver qué nos depara el futuro. Tengo casi 40 años y quiero otra cosa…“, comentó el portero después del partido ante Rosario Central. En ese encuentro, Galíndez tampoco se sintió cómodo con el trato que le dio la que una vez fue su hinchada.

Otro motivo que también pone en duda a Galíndez es que Huracán no está compitiendo por los campeonatos. Además, ahora mismo es casi imposible que se clasifique a jugar algún torneo internacional en 2027. El club no jugaría ni Copa Sudamericana en el 2027.

Galíndez podría dejar de jugar en Huracán. (Foto: GettyImages)

Regresar a Ecuador también es una importante opción para el portero. Galíndez ya está en los momentos finales de su carrera y el arquero sabe que en un equipo de LigaPro y jugando en Ecuador podría ser titular en todo el año. Además, como ya pasó, recibiría muestras de cariño de diferentes hinchadas.

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Las estadísticas de Hernán Galíndez en esta temporada

En esta temporada con Huracán, Hernán Galíndez ha jugado un total de 30 partidos entre todas las competencias. Le han marcado 30 goles y pudo dejar su arco en 0 en otras 10 ocasiones. El portero mundialista de la Selección de Ecuador también reveló que no jugará en otro equipo argentino que no sea Huracán.

¿Puede Hernán Galíndez volver a la LigaPro?

Sin duda en Ecuador, los grandes recibirían con los brazos abiertos a Hernán Galíndez. Es más, hay varios equipos importantes que sufrirán cambios en sus arcos como Emelec, Universidad Católica, Barcelona SC y otros. Por lo cual, no se descarta que podrían buscar al portero.

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En síntesis:

Hernán Galíndez evalúa dejar Huracán tras cuestionar su continuidad en el fútbol argentino.

tras cuestionar su continuidad en el fútbol argentino. 30 partidos disputados y 30 goles recibidos registra el arquero con el club.

registra el arquero con el club. Regresar a la LigaPro ecuatoriana representa una opción importante para su futuro.