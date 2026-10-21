Jordy Caicedo ya recibió una oferta para el 2027 ¿le conviene a la Selección de Ecuador?

Jordy Caicedo vivió una temporada goleadora además de ser titular en Huracán y la Selección de Ecuador y ya recibió una oferta para 2027.

Jordy Caicedo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera reciente y, con Ecuador pendiente de su futuro, ya se conoce que tiene una oferta para continuar en 2027. El delantero ha recuperado protagonismo en Argentina y su rendimiento despertó el interés de varios clubes.

Según la información que circula en Argentina, Huracán presentó formalmente una oferta a Atlas para quedarse con Jordy Caicedo, pero la propuesta consiste en extender su préstamo por otra temporada. La dirigencia del Globo espera una respuesta del conjunto mexicano para definir si podrá seguir contando con el atacante ecuatoriano.

Esta propuesta genera dudas sobre la continuidad de Caicedo, ya que Atlas tendría la intención de venderlo definitivamente por una cifra cercana al millón de dólares. Ahora Atlas decidirá si lo vuelve a prestar o le busca otro comprador al CSKA Sofía.

Caicedo registra 14 goles en 27 partidos con Huracán y se ha consolidado como titular del equipo. Su buen rendimiento también le permitió recuperar protagonismo con la Selección de Ecuador, a la que regresó después de más de un año de ausencia.

El delantero también habría despertado sondeos desde Ecuador, México y Europa, pero Huracán buscaría mantener la prioridad para asegurar su continuidad. Sin embargo, el club argentino tendría que esperar el ok de Atlas o alistar el 1.1 millón de dólares en el que está valorado.

El deseo de Jordy Caicedo para la siguiente temporada

Por otro lado, Daniel Vega, secretario técnico de Huracán, confirmó que el ecuatoriano está haciendo todo para quedarse en Argentina por mucho tiempo y defender los colores de Huracán. “Él está haciendo todo lo posible para quedarse un rato largo en el club”, comentó en TyC Sports.

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