La Selección de Ecuador ya piensa en sus siguientes amistosos y ahora enfrentaría a una de las potencias UEFA.

La Selección de Ecuador desde ya piensa en lo que será la siguiente fecha FIFA de marzo y ahora han analizado un rival UEFA, así mismo dan detalles de la nueva sede dónde se jugaría. Esta vez no sería en Estados Unidos y tampoco en territorio ecuatoriano.

Según el periodista Jerry Robalino, la Selección de Ecuador podría enfrentar a Italia en marzo como uno de sus amistosos UEFA. La idea es tener a los dos amistosos europeos.

Según Kristy Alvarado en DSports, el partido se jugaría en España, dónde ya cerró la ‘Tri también amistosos el año pasado y que tuvo gran afluencia de ecuatorianos presente.

La información hay que agarrarla con cautela ya que antes de cada fecha FIFA, ponen a la ‘Tri’ jugando contra rivales europeos, aunque finalmente se terminan cayendo.

Ecuador tuvo dos encuentros contra rivales de Asia, dos de CONCACAF y uno de CONMEBOL en estos cinco primeros partidos de Marcelo Gallardo como DT de la ‘Tri’.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de marzo de 2027. Será una doble fecha FIFA de amistosos, puesto que, todavía las Eliminatorias no comienzan hasta agosto o septiembre 2027.

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Selección de Ecuador vs. Países Bajos. Foto: Getty

En resumen