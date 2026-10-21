Liga de Quito va por un nuevo delantero para reemplazar a Deyverson y uno de los elegidos es un delantero Mundialists 2026.

Liga de Quito busca como prioridad un nuevo delantero para la próxima temporada y habría encontrado en la propia LigaPro a un posible titular. La dirigencia alba ya analiza alternativas y un Mundialista 2026 sería el elegido.

El apuntado sería José Fajardo, actual delantero de Universidad Católica y figura de la Selección de Panamá. El atacante estaría entre las opciones que maneja Liga de Quito para reforzar su ofensiva de cara a 2027.

Desde su llegada al fútbol ecuatoriano, Fajardo acumula casi 50 goles anotados en tres temporadas con la Chatolei. Además, el panameño representó a su selección en el Mundial de 2026.

La posible llegada de Fajardo estaría relacionada con la salida de Deyverson, quien terminaría su contrato en diciembre y se marcharía como agente libre. El brasileño percibiría alrededor de 70.000 dólares mensuales, mientras que Fajardo cobraría cerca de la mitad de ese salario.

Sin embargo, Liga no sería el único equipo ecuatoriano que ha mostrado interés en el delantero panameño. Barcelona SC también habría tenido a Fajardo en sus planes, tanto a mitad de año como en enero, aunque Universidad Católica habría solicitado más de un millón de dólares para negociar su salida.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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José Fajardo – Selección de Panamá en el Mundial 2026. Foto: Getty.

En resumen