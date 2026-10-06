Los dos jugadores que pasaron por la Selección de Ecuador y que ahora suenan para llegar a Emelec.

Emelec se sigue moviendo en el mercado de fichajes pensando en nuevos jugadores para la siguiente temporada. El club nuevamente volvió a ser relacionado con dos grandes figuras como Ángel Mena y Ayrton Preciado, que ahora mismo juegan en la LigaPro.

Los últimos nombres que son relacionados con Emelec son los jugadores Ángel Mena y Ayrton Preciado. Ambos futbolistas ahora juegan en la LigaPro, el primero en Orense y el otro en Aucas. Aunque tienen contrato con sus clubes, ambos han mostrado su intención de jugar en Emelec.

Ante la posibilidad de hacer este fichaje, ahora se confirmó que no están descartados, de acuerdo a la revelación del presidente José David Jiménez. El actual directivo del equipo azul comentó que están viendo todas las posibilidades en el mercado.

“Ayrton Preciado y Ángel Mena son excelentes profesionales, veamos qué pasa a lo que acabará el campeonato. Ellos nos han enfrentado este año y han demostrado su calidad como grandes jugadores”, sentenció el presidente en diálogo con De Una.

Ayrton Preciado ya le marcó a Emelec. (Foto: GettyImages)

Tanto Ayrton Preciado como Ángel Mena pasaron por la Selección de Ecuador, en el caso de Mena hay una gran carrera con los colores de ‘La Tri’, mientras que para Ayrton fueron las lesiones las culpables de no dejarlo brillar.

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¿Cuándo terminan contrato Ángel Mena y Ayrton Preciado?

Tanto Ángel Mena como Ayrton Preciado terminarán contrato con sus equipos a finales de 2026. Por lo cual, ambos jugadores, en caso de llegar, estarían libres en el mercado. Eso aumenta las posibilidades de que sean fichados en el club azul.

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