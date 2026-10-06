¡Última hora! La justicia de Inglaterra declara culpable a Moisés Caicedo y le pone una multa

La justicia de Inglaterra le acaba de poner una importante multa a Moisés Caicedo por este motivo

Moisés Caicedo vuelve a ser noticia fuera de las canchas y es que el jugador ecuatoriano acabó siendo declarado “culpable” por la justicia de Inglaterra. El tricolor también tendrá que pagar una multa de casi 2.000 dólares por un insólito motivo.

De acuerdo a la revelación de The Sun, la justicia de Inglaterra declaró culpable a Moisés Caicedo de conducir sin licencia válida y sin seguro su superdeportivo de £160,000. El ecuatoriano también recibirá una sanción de 8 puntos en su licencia de manejo.

Además, se le puso una multa de casi 2.000 dólares. El episodio originalmente sucedió en abril de 2025, el ecuatoriano iba en un Audi RSQ8 rumbo al entrenamiento de Chelsea, cuando policías lo abordaron y encontraron que su licencia y seguro no correspondían.

Finalmente, Moisés Caicedo debe pagar esta multa y perder los puntos de manejo. Es la primera gran polémica que sigue al jugador ecuatoriano fuera de las canchas en su exitosa carrera en la Premier League. El tricolor lleva ya 3 años defendiendo los colores de Chelsea.

Moisés Caicedo es uno de los capitanes de Chelsea. (Foto: GettyImages)

Esta noticia también llega en el marco de una recuperación para Moisés Caicedo. El ecuatoriano comenzó la temporada lidiando con las lesiones y se ha perdido varios partidos. Incluso no jugó los amistosos con la Selección de Ecuador en la fecha FIFA.

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El sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea

Moisés Caicedo en Chelsea gana un salario de casi 13 millones por temporada, después de su última renovación de contrato. El jugador ecuatoriano es uno de los mejores pagados del club.

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