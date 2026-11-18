Le metió un piedrazo al árbitro y ahora la FEF le pone un drástico castigo a este jugador.

Hace poco más de un mes se hizo viral en redes sociales como el jugador Jhon Michel Perlaza Salas de Club Ciudad de Yantzaza agredió a un árbitro con un piedrazo. Ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol finalmente confirmó el castigo al agresor.

La FEF publicó un comunicado oficial donde detallan que el jugador fue encontrado como culpable y se le impuso un castigo de 8 años sin poder jugar al fútbol. Es decir, no podrá volver a pisar una cancha de manera profesional hasta 2034.

“La Comisión declaró al jugador responsable de agresión física a un oficial de partido y lo suspendió por ocho (8) años de toda actividad relacionada con el fútbol, hasta el 19 de octubre de 2034. Además, la FEF solicitará a la FIFA que extienda esta sanción a nivel mundial“, detalla la FEF.

Por otro lado, también el club tiene que pagar una multa por este comportamiento del que fue su jugador: “El club fue declarado responsable por la conducta de su jugador y por incumplir sus obligaciones de seguridad como equipo local. Deberá pagar una multa de USD 2.000,00 y reembolsar USD 4.369,73 por los gastos médicos del árbitro asistente, y no podrá jugar sus próximos tres (3) partidos como local en el Estadio Municipal de Yantzaza.”

¿QUIÉN LANZÓ LA PIEDRA?



En Zamora Chinchipe, durante el partido entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico FC, jugado el 17 de octubre, hubo una agresión contra el árbitro asistente Lenin Ojeda, quien fue evacuado en ambulancia tras recibir un piedrazo. Según información… pic.twitter.com/akMnQBRrda — Altavoz Ec (@altavozecu_) October 20, 2026

Es una de las sanciones más drásticas que se recuerdan en el fútbol ecuatoriano y con la que también se quiere plantar un precedente entre los jugadores que quieren agredir a los árbitros. Tras el piedrazo, el línea que tuvo que ser operado por una fractura en el pómulo.

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¿Cuándo podrá volver a jugar Jhon Michel Perlaza Salas?

Aunque la FEF detalla que la sanción puede ser apelada en diferentes tribunales, en caso de no pasar, el jugador tendrá que volver a las canchas apenas el 19 de octubre de 2034. Se pedirá que el castigo sea Mundial, por lo cual, no podrá jugar profesionalmente en ningún lugar.

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En síntesis: