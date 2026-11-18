Este equipo aparece en el radar para quedarse con Matías Biscay, histórico asistente de Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo y Matías Biscay eran una dupla que escribió historia en River Plate y que los aficionados ecuatorianos esperaban tener juntos en su selección. Sin embargo, el histórico asistente del ‘Muñeco’ no vino en un primer momento y ahora casi que es confirmado que ya no se unirá a Ecuador.

De acuerdo a la información de Matías Cabezas en las últimas horas el nombre de Matías Biscay es relacionado con Tigre en Argentina. El club podría ser la primera opción para que el asistente inicie su carrera como técnico en solitario lejos de Marcelo Gallardo.

Sorprende esta información porque cuando Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo DT de Ecuador comentó que Biscay se le podría unir más adelante en este proyecto. Ahora tal parece que la dupla se separa definitivamente en este momento de sus carreras.

Marcelo Gallardo llegó a Ecuador con el mismo grupo de asistentes con el que venía trabajando, solo faltaba Biscay. El DT de la Selección de Ecuador se quedaría sin un importante elemento a su lado para vivir este reto que significa dirigir a ‘La Tri’.

Marcelo Gallardo y Biscay volvieron juntos a River. (Foto: GettyImages)

De acuerdo a las averiguaciones que hizo Bolavip todavía no hay nada seguro entre Biscay y Tigre, en caso de darse una firma o un acuerdo, en las próximas semanas se podría anunciar. Tigre también busca un DT para volver a ser protagonista a nivel local.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador?

Marcelo Gallardo apenas está viviendo sus primeros meses como DT de la Selección de Ecuador. El entrenador acordó un contrato hasta 2030, pensando en el Mundial. También el DT tendrá una importante prueba en lo que será la siguiente Copa América.

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