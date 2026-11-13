Los primeros jugadores descartados para el partidos contra Costa Rica. No van ni al banco de suplentes.

Para esta doble fecha FIFA, Marcelo Gallardo convocó a 29 jugadores para defender a la Selección de Ecuador en sus amistosos contra Costa Rica y Bolivia. Evidentemente algunos jugadores se iban a quedar fuera del banco de suplentes y ahora ya se confirmó quienes.

Gallardo confirmó que estos jugadores no irán ni al banco de suplentes. Esto se supo por la designación de números que hace la Federación Ecuatoriana de Fútbol y que publicó en sus cuentas oficiales.

Los descartados vs Costa Rica

Estos son los jugadores que no tuvieron ni un espacio en el banco de suplentes:

Alan Franco

Alan Minda

Denil Castillo

Juan Riquelme Angulo

En el caso de los 3 primeros ya se sabía que no irían ni al banco de suplentes porque la Selección de Ecuador informó de última hora lesiones en los futbolistas. Mientras que en el caso de Juan Riquelme Angulo es una total sorpresa porque no se informó ninguna lesión del jugador.

Los jugadores convocados para el partido contra Costa Rica. (Foto: @LaTri)

¿A qué hora comienza el partido de Ecuador vs Costa Rica y qué canal lo pasa?

El partido de la Selección de Ecuador contra Costa Rica comenzará desde las 19H00 (EC). El encuentro también se podrá ver por dos señales de televisión abierta en Ecuador: Teleamazonas y TC Televisión.

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En síntesis: