La Selección de Ecuador terminó en puesto 23 del ranking FIFA y por ende en el Bombo 2 del sorteo del Mundial, tras los últimos partidos amistosos contra México y Estados Unidos. Por lo cual, la Inteligencia Artificial ya predice cuál será su grupo en el Mundial.

¿Cuál será el grupo del Mundial 2026 para Ecuador, según la IA?

Le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Gemini, cual sería el grupo de Ecuador en el Mundial 2026. ‘La Tri’ no tendría un grupo complicado, siempre y cuando entre en el Bombo 2 para el sorteo:

Grupo de Ecuador, según la IA:

Inglaterra

Ecuador

Qatar

Ghana

La IA también ve este grupo como no complicado para Ecuador: “Este sería un grupo difícil, pero accesible para buscar la clasificación. Ecuador, como equipo del Bombo 2, estaría obligado a competir por el primer o segundo lugar contra Inglaterra y a sumar puntos clave contra Qatar y Ghana”, avisa la IA.

Aún restan por definir varios clasificados para el Mundial 2026, no obstante, para Ecuador es una prioridad sumar victorias en la siguiente doble fecha FIFA contra Canada y Nueva Zelanda. Así también necesita otros resultados, que le ayuden a mantenerse en este Bombo.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Egipto (CAF)

Argelia (CAF)

Ghana (CAF)

(CAF) Cabo Verde (CAF)

Sudáfrica (CAF)

Qatar (AFC)

(AFC) Arabia Saudita (AFC)

Inglaterra (UEFA)

Costa de Marfil (CAF)

Senegal (CAF)