Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de Ecuador en el Mundial Sub-17.

Este jueves 19 de noviembre de 2026 la Selección de Ecuador consiguió la victoria en el debut en el Mundial Sub-17. El equipo tricolor logró ganar a Nueva Caledonia en un partido donde no fue muy exigido, pero pudo sacar los 3 puntos con apenas un marcador de 1 a 0.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador?

En el grupo de Ecuador también está un histórico rival que viene complicando a la Selección de Ecuador en este tipo de torneos como es la selección de Corea del Sur. Los asiáticos son punteros del grupo, puesto que, ellos ganaron su partido por 3 a 0.

Equipo Partidos GD Puntos 1) Corea del Sur 1 +3 3 2) Ecuador 1 +1 3 3) Nueva Caledonia 1 -1 0 4) Uganda 1 -3 0

La Selección de Ecuador tiene grandes chances de clasificar en este Mundial a la siguiente ronda que son los 16avos del torneo. Este Mundial Sub-17 se juega en el mismo formato que se jugó la Copa del Mundo 2026, con una ronda de 16avos y posteriormente los 8vos, cuartos, semis y final.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador en el Mundial Sub-17?

Estos son los dos partidos que le quedan a Ecuador en el Mundial Sub_17:

Ecuador vs Uganda (22/11)

Ecuador vs Corea del Sur (25/11)

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En síntesis: