Este jueves 19 de noviembre de 2026 la Selección de Ecuador consiguió la victoria en el debut en el Mundial Sub-17. El equipo tricolor logró ganar a Nueva Caledonia en un partido donde no fue muy exigido, pero pudo sacar los 3 puntos con apenas un marcador de 1 a 0.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo de Ecuador?
En el grupo de Ecuador también está un histórico rival que viene complicando a la Selección de Ecuador en este tipo de torneos como es la selección de Corea del Sur. Los asiáticos son punteros del grupo, puesto que, ellos ganaron su partido por 3 a 0.
|Equipo
|Partidos
|GD
|Puntos
|1) Corea del Sur
|1
|+3
|3
|2) Ecuador
|1
|+1
|3
|3) Nueva Caledonia
|1
|-1
|0
|4) Uganda
|1
|-3
|0
La Selección de Ecuador tiene grandes chances de clasificar en este Mundial a la siguiente ronda que son los 16avos del torneo. Este Mundial Sub-17 se juega en el mismo formato que se jugó la Copa del Mundo 2026, con una ronda de 16avos y posteriormente los 8vos, cuartos, semis y final.
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador en el Mundial Sub-17?
La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó la radical sanción para el jugador que agredió de un piedrazo a un árbitro
Estos son los dos partidos que le quedan a Ecuador en el Mundial Sub_17:
- Ecuador vs Uganda (22/11)
- Ecuador vs Corea del Sur (25/11)
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En síntesis:
- 1 a 0 venció la Selección de Ecuador a Nueva Caledonia en su debut mundialista.
- Segundo lugar del grupo ocupa Ecuador con 3 puntos detrás del líder Corea del Sur.
- 22 y 25 de noviembre jugará Ecuador ante Uganda y Corea del Sur respectivamente.