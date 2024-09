Al reclamo a Bryan Angulo, se le sumarían dos demandas más de Emelec a ex jugadores que quedarían como inadmisibles.

Una nueva victoria llegó para Emelec en lo deportivo con una agónica remontada contra Orense SC, pero en lo administrativo aún no vienen las buenas noticias. Los azules perdieron una demanda a un ex jugador y ya es un adelanto de las pendientes.

La FIFA calificó de inadmisible la demanda de Emelec a Bryan Angulo por haberse declarado jugador libre y haber firmado con The Strongest de Bolivia. Esta es una de las tres contra demandas que presentaron los azules.

De esta forma se puede deducir que los reclamos legales contra Miller Bolaños y Alejandro Cabeza terminarán también declaradas como nulas. Lo que significa que Emelec no recibirá en total los casi 4 millones que esperaba sacar.

Lo que si queda en firme son las demandas iniciales de Miller Bolaños y el Cuco Angulo por despido intempestivo. Perder estas demandas significará 2 millones a pagar a los ex futbolistas del equipo.

Desde el club no han dado a conocer oficialmente alguna respuesta a estas demandas y tampoco la FIFA ha respondido si estos procesos serán declarados como inadmisibles.

Miller Bolaños era histórico de Emelec.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Las salidas que tendría Emelec para la segunda etapa de la LigaPro

Ahora la plantilla de Emelec entra en análisis bajo la dirección de su nuevo entrenador, Leonel Álvarez, por lo cual, se espera que el DT decida en las próximas salidas. Algunos jugadores que ya estarían en la puerta son: Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Maicon Solis, Jhon Jairo Sánchez, Jackson Rodríguez, entre otros.