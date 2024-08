Emelec logró clasificar en la Copa Ecuador ante AV25. El club azul sigue pasando por un delicado momento, por las bajas, y el escaso nivel de juego que presenta. Ahora también Leonel Álvarez se enojó tras pasar por zona mixta y no habló con los periodistas.

Después de cada partido de Copa Ecuador, no hay rueda de prensa. Entonces, Leonel Álvarez tuvo que pasar por la zona mixta y se mostró muy molesto por esta situación con los comunicadores: “Esto no es serio. Yo ya estaba en el bus, son las 11 de la noche, a dar una pasarela aquí, yo no soy modelo”, comentó el DT.

Esta actitud generó críticas en redes sociales por la postura del entrenador y su actitud con los periodistas. Emelec está pasando por un momento muy delicado, puesto que, se quedó sin fichajes y en la segunda etapa del campeonato debutó con derrota.

Ahora, Leonel Álvarez aclaró en su llegada a Guayaquil que no quiso “maltratar” a la prensa, sino más bien su molestia vino porque él ya estaba en el bus para regresar al hotel con el equipo y le dijeron que tenía que bajar para pasar por dónde estaban los periodistas.

Pese al difícil momento, Emelec celebró su clasificación en la Copa Ecuador por la importancia que representa este torneo. El equipo que la gane se podría clasificar a la Copa Libertadores de 2025 y esta es la manera más accesible para los azules de llegar a este torneo.

¿Contra qué equipo puede jugar Emelec en la Copa Ecuador?

Emelec aún no tiene un equipo definido para enfrentar en los octavos de final de la Copa Ecuador. Los azules tendrán que esperar al ganador de la llave entre Técnico Universitario y la Cantera de Pastaza. A diferencia de esta primera ronda, el partido se jugará en el Capwell.

¿Hasta cuándo tiene contrato Leonel Álvarez con Emelec?

Leonel Álvarez tiene contrato con Emelec hasta la temporada 2026, el DT colombiano firmó el contrato más largo de la actual directiva azul. Puesto que, el entrenador es la apuesta más firme para el proyecto ‘eléctrico’ y con el cual aspiran a llegar a los primeros lugares en los siguientes años.