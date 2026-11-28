El central ecuatoriano se metió en planes de un nuevo equipo, aunque ya no renovó con Arsenal.

Piero Hincapié fue noticia hace pocos días cuando se confirmó que el ecuatoriano acabó renovando su contrato con Arsenal por un año más. Esa decisión del ecuatoriano llegó en medio de los rumores de que el FC Barcelona iría por su fichaje. Ahora se suma otro equipo.

No solo el FC Barcelona estaría interesado en el jugador ecuatoriano, sino que ahora también se suma el Inter Milan. El gigante italiano está viendo con buenos ojos fichar a uno de los defensas de Arsenal, ya sea Hincapié o Mosquera, ambos suplentes, de acuerdo a Transfer News Live y Linterista.

El ecuatoriano llama la atención de los grandes equipos de Europa, puesto que, ahora mismo es suplente en Arsenal, pero cada vez que sale a la cancha demuestra por qué es uno de los mejores defensas del mundo. Por eso es que le interesa a varios equipos.

Ahora la decisión a futuro es del ecuatoriano, puesto que, aunque renovó podría ser vendido en cualquier momento, si es que él lo desea y también si Arsenal termina aprobando esa salida. Los ‘Gunners’ tienen una de las mejores defensas del mundo.

Piero Hincapié volvió a ser titular entre semana. (Foto: GettyImages)

Inter tampoco tiene la economía de otros grandes equipos para hacer una oferta grande por el central ecuatoriano, puesto que, hay que recordar que el jugador llegó a Arsenal por más de 50 millones de euros y esa sería la cifra que pedirían por él y hasta un poco más.

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Los números de Piero Hincapié en esta temporada

Al estar lesionado a comienzos de temporada, Hincapié se tuvo que perder varios partidos por esa falta de nivel físico. El ecuatoriano apenas ha jugado en toda la temporada 10 partidos sumando más de 400′ minutos.

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