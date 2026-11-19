Nuevamente la tabla de posiciones de la LigaPro podría sufrir un cambio para el final del torneo.

El fútbol ecuatoriano recibe una nueva noticia que podría cambiar la tabla de posiciones del campeonato, tras la revelación de que Manta ganó la apelación en el caso de Néstor Caicedo. El futbolista fue alineado en un encuentro que Macará ganó.

Según reveló el abogado Christian Morales Arcos, Manta ganó la apelación del caso de Néstor Caicedo y se determinó que sí hubo alineación indebida. Sin embargo, los puntos no se le otorgaron al equipo manabita porque se reconoce que no habría existido “negligencia” por parte de Macará.

Por lo cual, de acuerdo a la información de Mauricio Flores, Manta irá al TAS en los próximos 10 días para pedir que se dé celeridad a la resolución de con quién se quedan los 3 puntos. El club necesita esos puntos para seguir peleando por no descender.

En este momento y altura del campeonato, a Macará no le cambia casi nada perder los 3 puntos, aunque ya no sería subcampeón matemáticamente en la fecha en la que lo celebró, de igual manera lo terminará siendo. Para el club todo hubiera sido diferente si la sanción se daba antes.

La resolución en el caso de Néstor Caicedo. (Foto: @MrOFFSIDER)

Los grandes cambios se pueden dar el grupo del descenso. Puesto que, Manta viene en amplia subida y si el TAS le da los 3 puntos por el caso de Néstor Caicedo el club pasaría a estar a 2 unidades de la salvación y dependería de sí mismo para no caer a la B.

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La tabla de posiciones del hexagonal de descenso en la LigaPro

A falta de la resolución del TAS, de momento así está la tabla de posiciones del descenso de la LigaPro:

Encuesta¿Crees que Manta merezca los 3 puntos? ¿Crees que Manta merezca los 3 puntos? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Manta ganó la apelación por la alineación indebida de Néstor Caicedo , pero no recibió los puntos.

ganó la apelación por la alineación indebida de , pero no recibió los puntos. Próximos 10 días acudirá Manta al TAS para reclamar los 3 puntos ante Macará .

acudirá al para reclamar los ante . A 2 unidades de la salvación quedaría Manta en el descenso si el TAS falla favorablemente.