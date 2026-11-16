“Me dejaron solo…”: Byron Castillo y su denuncia a la Selección de Ecuador por lo sucedido en 2022

Castillo se quedó fuera del Mundial 2022 por decisión de la FEF ante la polémica de su nacionalidad.

A pocas semanas del Mundial 2022, la Selección de Ecuador vivía un momento muy delicado por el caso de Byron Castillo. El lateral estaba siendo imputado en la FIFA por su nacionalidad. Había un reclamo diciendo que Byron Castillo era colombiano y Ecuador debía ser descalificado del torneo.

En medio de todos los rumores y a pocas semanas de jugar el Mundial 2022, Byron Castillo se lesionó y la FEF encontró en esa lesión la “excusa perfecta” para no convocarlo. Posteriormente, la FIFA terminó sancionando a ‘La Tri’ con 3 puntos menos para las eliminatorias por la mala inscripción de Castillo.

Entonces, Byron Castillo ahora revela lo durísimo que fue ese momento. “Toda la selección se fue a Catar y me quedé solo en España en un hotel, me dejaron solo, con la lesión”, comentó en Fuera de Juego el lateral tras vivir un momento muy complicado con ‘La Tri’.

Desde ese momento, entre lesión y demanda en FIFA, la carrera de Byron Castillo entró en un bucle que aún le duele y le afecta. El lateral pasó por varios equipos pero nunca rindió como antes y ahora lleva los últimos años jugando en Ecuador con Barcelona SC.

Byron Castillo jugó en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Desde esa polémica, Byron Castillo no volvió a ser convocado a la Selección de Ecuador y también pasó por muchas críticas en las canchas cuando regresó a Barcelona SC. Perder los 3 puntos para ‘La Tri’ fue importante y la afición se la tomó con el jugador.

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Las estadísticas de Byron Castillo con la Selección de Ecuador

Con la camiseta de la Selección de Ecuador, entre partidos oficiales y amistosos, Byron Castillo jugó un total de 13 partidos entre todas las competencias. No marcó goles y solo dio 1 asistencia. Sumó un total de 870′ minutos y su último llamado fue el 12 de noviembre de 2022.

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