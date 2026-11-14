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Moisés Caicedo

Moisés Caicedo fue criticado por los hinchas y tras su gol ante Costa Rica mandó este mensaje

Moisés Caicedo no dudó y mandó un mensaje a los hinchas que lo criticaron en el partido ante Costa Rica.

Moisés Caicedo le mandó un mensaje a todos tras marcar con Ecuador
© GettyImages/ Edit BVMoisés Caicedo le mandó un mensaje a todos tras marcar con Ecuador

Moisés Caicedo fue el jugador más criticado en la Selección de Ecuador en el partido ante Costa Rica. El volante ecuatoriano viene siendo criticado tras el Mundial 2026 y es por eso que cada vez se observa el mínimo detalle sobre él. Ante todo esto, el volante salió a responder.

Posterior a la victoria de Ecuador contra Costa Rica, donde el volante de Chelsea hasta marcó un gol, Moisés Caicedo le mandón un mensaje a toda la hinchada: “Estoy muy contento por eso (el partido) y espero seguir así. Estoy muy contento por marcar y celebrar con mi gente“, comentó el ecuatoriano.

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Por lo cual, queda claro que a Moisés Caicedo no le afectó tanto las críticas y se muestra contento de marcar nuevamente con ‘La Tri’. El volante ecuatoriano también celebró muy efusivo su tanto y en varias ocasiones agradeció a la hinchada.

También le consultaron cómo está siendo el trabajo con Marcelo Gallardo a lo que respondió: “Nos hemos sentido muy bien (con Gallardo) y esperamos seguir así”, comentó el volante tricolor. La Selección de Ecuador tendrá un partido más en esta fecha FIFA.

Moisés Caicedo y la Selección de Ecuador todavía tienen un partido más y será contra Bolivia en Guayaquil. El volante de Chelsea podría jugar ese encuentro o entrar en un ciclo de rotación, hay que recordar que viene de varias semanas de para por lesión.

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En el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, Moisés Caicedo jugó un total de 4 partidos, sumando en cancha 360′ minutos. No obstante, en todo el torneo no marcó ni un solo gol y no dio ninguna asistencia, por lo cual, los hinchas también lo empezaron a criticar.

En síntesis:

  • Moisés Caicedo respondió tras marcar un gol en la victoria de Ecuador contra Costa Rica.
  • Marcelo Gallardo mantiene un ambiente positivo según las declaraciones de Moisés Caicedo.
  • 4 partidos y 360 minutos jugó Moisés Caicedo en el Mundial 2026 sin goles.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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