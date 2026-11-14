La primera publicación de Kendry Páez después de que Marcelo Gallardo no le diera minutos ante Costa Rica

No tuvo ni un solo minuto ante Costa Rica en el partido amistoso y así reaccionó ahora Kendry Páez.

Kendry Páez es uno de los jugadores que más se cuestiona en la Selección de Ecuador, y pese a que podía sumar minutos ante Costa Rica, Marcelo Gallardo no le decidió así. El joven jugador de Chelsea se tuvo que quedar en el banco de suplentes y ante Bolivia podría jugar.

Gallardo ya demostró que no pesa la regularidad con la que venga el futbolista, puesto que, en este mismo partido decidió darle minutos en cancha a Óscar Zambrano. El joven volante ecuatoriano salió a jugar en el segundo tiempo y terminó el partido.

La reacción de Kendry Páez

Aunque se esperaba que Kendry Páez sume minutos en este partido, el volante de Chelsea tendrá que esperar. No obstante, en su cuenta de Instagram apoyó a la victoria de los compañeros y publicó en historias el arte del triunfo ante Costa Rica acompañado de emojis.

La reacción de Kendry Páez al triunfo de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

En la previa del partido también se conoció que Kendry Páez ya no usará la camiseta 10. El volante tenía ese número como preferido en Ecuador e incluso lo llevó en el Mundial. A los hinchas no gustó nada eso, y ahora se confirmó que juega con la 13 otro dorsal histórico.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar el siguiente martes, 17 de noviembre de 2026, a las 18H00 contra Bolivia. Este partido se jugará en el estadio Monumental en Guayaquil. Será el último partido del equipo nacional en estos amistosos hasta 2027.

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