Ni Liga de Quito ni Junior de Barranquilla: Carlos Gruezo eligió a su nuevo equipo para 2027

El volante ecuatoriano ya sabe dónde va a jugar en la siguiente temporada en medio de todos los rumores.

Carlos Gruezo quedó libre tras terminar su paso por el Santos Laguna en México hace ya varios meses. El ecuatoriano volvió a probar suerte en el extranjero y las cosas no salieron como se esperaba. Sin embargo, grandes equipos ya lo buscaban para 2027 y el entrenador eligió.

Los dos equipos con los que se venía relacionando el futuro de Carlos Gruezo son Liga de Quito y Junior de Barranquilla. Sin embargo, el volante ecuatoriano se inclinó por otra opción. No jugaría ni en Colombia ni en Ecuador, y su destino finalmente estaría en Perú.

El nuevo equipo de Carlos Gruezo en 2027

Según la información de Didi Gómez en Mr.OFF, Carlos Gruezo firmaría con Universitario de Deportes como nuevo jugador por las siguientes dos temporadas. El volante también tendría en su contrato una opción a 1 temporada más.

Carlos Gruezo estuvo en México en esta temporada. (Foto: GettyImages)

En Colombia avisaron que Carlos Gruezo estuvo muy cerca en varias ocasiones de firmar con Junior y hasta fue visto en Barranquilla. No obstante, el gran contrato que le ofrecen en Perú es lo que habría determinado la decisión del volante para este nuevo reto.

El valor de mercado de Carlos Gruezo

Ahora mismo el valor de mercado de Carlos Gruezo es de 800 mil euros, de acuerdo a la información de Transfermarkt. De momento, ningún equipo deberá negociar una cuota de fichaje con el jugador, sino solamente su sueldo porque está libre.

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