William Pacho es uno de los mejores defensas del mundo, y para muchos el mejor. Todo eso sirvió para que el jugador ecuatoriano fuera nominado al Balón de Oro y sea el segundo ecuatoriano en estar entre los mejores del mundo, tras Édison Méndez.

Este lunes 26 de octubre de 2026 se entrega el premio al mejor jugador del mundo en la temporada anterior. Todo Ecuador estaba atento al puesto de William Pacho, que aunque era imposible que pelee por el premio, el tricolor se quedó en este lugar.

El puesto de William Pacho en el Balón de Oro 2026

La cuenta oficial del Balón de Oro confirmó que William Pacho, el mejor defensa de la temporada, anterior, terminó en el puesto 20. Con esto, Pacho se convierte en el ecuatoriano con mejor posición en la historia de este galardón.

William Pacho puesto 20 del Balón de Oro. (Foto: @ballondor)

El central ecuatoriano viene haciendo una gran temporada y se espera que de seguir así y del PSG seguir consiguiendo títulos, el futbolista tricolor volverá a ser nominado a este premio. No obstante, hoy en día, es imposible que un defensa gane el premio.

El valor de mercado de William Pacho

William Pacho ahora mismo tiene un valor de mercado de 80 millones de euros. El central es uno de los más caros del mundo en su posición y este valor podría aumentar en los siguientes años. Solo Moisés Caicedo es más caro que él en la Selección de Ecuador.

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