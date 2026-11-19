William Pacho recibe la nominación a otro premio para ser reconocido como uno de los mejores defensas del mundo.

William Pacho no deja de recibir importantes reconocimientos a nivel personal que lo acercan a ese premio de ser el “mejor defensa del mundo”. El jugador ecuatoriano ya estuvo entre los mejores al Balón de Oro y ahora también es nominado a otro premio.

En las últimas horas a William Pacho se lo nominó a los Globe Soccer Awards, en la categoría del mejor defensor de la temporada. El tricolor puede ganar este premio para finalmente ser reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo.

¿Contra quién compite William Pacho?

Pacho está nominado a este galardón junto a jugadores como:

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Federico Dimarco

Achraf Hakimi

Gabriel Magalhães

Marquinhos

Nuno Mendes

Willian Pacho

William Saliba

Dayot Upamecano

Los defensas nominados al mejor del año. (Foto: @MrOFFSIDER)

No será sencillo para William Pacho ganar este premio puesto que tiene que enfrentar a jugadores como Saliba, Magalhaes y Upamecano que hicieron una gran temporada con sus clubes y también está Cubarsí que se coronó campeón del mundo.

Los equipos que quieren fichar a William Pacho

Esta nominación también sucede en medio de una cantidad importantes de rumores que hablan de la continuidad de William Pacho en el PSG. Al ecuatoriano lo ponen fichando por el FC Barcelona, aunque ahora mismo esto parece casi imposible. Lo más seguro es que se quede en Francia.

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En síntesis: