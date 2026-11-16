No solo Faravelli: el otro fichaje que Aucas le podría quitar a Liga de Quito

El 'Papá' va de lleno por un nuevo fichaje para la temporada 2027 y otra vez se metería en planes de Liga de Quito.

Aucas está sorprendiendo a todos los grandes del fútbol ecuatoriano y ahora nuevamente se metería en el mercado por un nuevo fichaje para 2027. El club estaba interesado a Lorenzo Farevelli y ahora ve a otro jugador que también está sonando para Liga de Quito.

El nuevo fichaje que está sonando para Aucas es Jhonny Quiñónez. El volante de Barcelona SC termina su préstamo con los amarillos en este 2026 y luego tendrá que volver a Independiente de Avellaneda. Desde Argentina revela que el ‘Papá’ va en serio por él.

Jhonny Quiñónez no tuvo un buen paso por Barcelona SC en este 2026, pese a que en el primer semestre hubo momentos en los que fue figura. El volante volvió a perder el nivel y nuevamente fue muy cuestionado por los hinchas que vienen pidiendo su salida.

Por lo cual, en medio de todos los rumores, y de manera sorpresiva, Jhonny Quiñónez empezó a sonar para Liga de Quito como nuevo fichaje. En LDU tampoco los hinchas veían con buenos ojos ficharlo, pero nunca se descartó del todo.

Jhonny Quiñónez fue titular a comienzos de año en Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

Ya Jhonny Quiñónez en Aucas tuvo un gran rendimiento y fue el equipo donde se pudo ver su mejor nivel. En ese momento le sirvió hasta para ir a la Selección de Ecuador. Sin embargo, las lesiones y la regularidad le fueron acabando dicho ritmo al jugador.

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Las estadísticas de Jhonny Quiñónez en esta temporada

En toda la temporada con Aucas, Jhonny Quiñónez jugó un total de 39 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles y dio 3 asistencias. Sin embargo, en el último hexagonal casi no ha jugado y apenas volvió a sumar 7 minutos el pasado fin de semana contra Liga de Quito.

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