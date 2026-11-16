Marcelo Gallardo se fue impresionado por el rendimiento de este jugador, que podría ser llamado a la mayor en cualquier momento.

Marcelo Gallardo viene observando a otros jugadores a parte de los que tiene en el equipo mayor para una futura convocatoria en la Selección de Ecuador. Ahora revelan que este fin de semana hubo un jugador del Sub-20 que le llamó la atención al DT.

De acuerdo a la revelación de Joaquín Saavedra, David Saya es el jugador que llamó la atención de Marcelo Gallardo. El joven jugador de Emelec está convocado con el Sub-20, pero este fin de semana se dio un amistoso entre ambos equipos.

Se reporta que Saya jugó en el equipo mayor de la Selección de Ecuador en ese partido. El joven extremo se llevó las miradas de varios en equipo nacional y podría seguir siendo considerado para el futuro. Incluso muchos especulan con una convocatoria a la mayor para jugar contra Bolivia, aunque se ve poco probable.

Saya llegó a Emelec a mitad de semestre, procedente de El Nacional, no obstante, el extremo ecuatoriano pudo hacer una muy buena temporada a nivel LigaPro y eso sirvió para que sea llamado al equipo nacional.

Saya fue de los jugadores que impresionaron a Gallardo. (Captura de pantalla)

Marcelo Gallardo ya consiguió su primera victoria con Ecuador, después de que el equipo nacional venciera a Costa Rica en el estadio Atahualpa. Ese partido sirvió para que el DT prueba varias cosas y a varios jugadores, pero no llamó a nadie del equipo Sub-20.

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Los números de David Saya en esta temporada

El jugador de Emelec en esta temporada con la camiseta azul alcanzó a jugar un total de 13 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 1 asistencias en casi 800 minutos de juego. Apenas tiene 18 años de edad, por lo cual, le queda un gran carrera por delante.

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