Los canales y horarios para ver el Ecuador vs Nueva Caledonia por el Mundial Sub-17

Este jueves 19 de noviembre de 2026 se enfrentan por el Mundial Sub-17 la Selección de Nueva Caledonia contra la Selección de Ecuador. Ambos equipos abren la competencia de la Copa del Mundo en Qatar y esperan comenzar el torneo con una victoria.

¿Qué canal pasa el Nueva Caledonia vs Ecuador por el Mundial Sub-17?

El partido de Nueva Caledonia vs Ecuador por el Mundial Sub-17 se podrá ver en el país por señal abierta en este canal:

Teleamazonas

¿A qué hora comienza el partido?

El Mundial se juega Qatar, por lo cual, vuelven los horarios que a muchos gustaron en el Mundial de 2022. Por lo cual, el partido entre Nueva Caledonia y Ecuador comenzará desde las 8H00 am.

La Selección de Ecuador llega a este Mundial con grandes jugadores que prometen también ser una importante generación para ‘La Tri’. Hay jugadores como los hermanos Quintero que ya fueron vendidos a Arsenal y Luis Fragozo, que brilla en Emelec.

Ecuador debutará contra Nueva Caledonia. (Captura de pantalla)

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El calendario de Ecuador en el Mundial Sub-17

Así quedó el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial Sub-17:

Nueva Caledonia vs Ecuador (19/11)

Ecuador vs Uganda (22/11)

Ecuador vs Corea del Sur (25/11)