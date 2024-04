Emelec consiguió un empate que supo a poco ante Técnico Universitario por la fecha 7 de la primera etapa de la LigaPro. El equipo azul terminó jugando el encuentro con un jugador más, pero sin llegar con peligro al arco rival. Sobre el final, Pedro Ortiz fue muy crítico con la situación del ‘Bombillo’.

El arquero referente y capitán de Emelec fue la gran figura para que los azules no vayan perdiendo por más goles y uno de los grandes responsables de este empate. El 12 sacó hasta dos muy claras para los rivales. “Vinimos a buscar los 3 puntos, pero no se nos dio. Un primer tiempo difícil, no nos encontrábamos, errábamos mucho los pases. En el entretiempo el profe nos llamó la atención”.

El segundo tiempo de Emelec fue mucho mejor que su primera parte, donde se vio claramente dominado por su rival. Ante esta situación el propio Pedro Ortiz arremetió con todo contra sus compañeros. “Estamos para respaldar al grupo (Ortiz, León, Romario Caicedo y Jaime Ayoví), pero ya hay cosas que se salen de las manos. Uno no puede enseñarle a dar un pase al compañero, para eso estamos practicando todos los días“, criticó el capitán eléctrico.

Cuando Emelec necesitaba ir más al ataque y buscar los 3 puntos en Ambato, fue cuando más impreciso se lo vio. Jugadores como Andrés Ricaurte fallaron pases a menos de 10 metros de un compañero y prácticamente en los últimos 20 minutos que tuvieron un jugador más ni llegaron al arco de Técnico Universitario. Con este empate son cuartos en la LigaPro.

No es la primera vez que Emelec luce tan dominado y errático contra un rival, ya en el comienzo del campeonato El Nacional lo dominó y lo hizo padecer en varias ocasiones. En aquel encuentro le alcanzó con un penal para llevarse los 3 puntos, ahora no pudo ganar y se aleja de los primeros lugares.

Toda la LigaPro la puedes seguir por Star+.

Respaldo para el cuerpo técnico de Hernán Torres

Ante las muchas críticas, incluso a sus propios compañeros, Pedro Ortiz no dudó en respaldar al cuerpo técnico de Hernán Torres. “Tengo un gran cuerpo técnico, que está haciendo las cosas bien. Se está reflejando en el campo de juego, es exigido. Lo importante es dar el 100% para que esta institución, esté donde tiene que estar arriba”, concluyó el arquero.

¿Cuándo volverá a jugar Emelec en la LigaPro?

El próximo partido de Emelec será el siguiente sábado, 18 de abril de 2024, desde las 18H00 contra Cumbayá, en condición de local. El ‘Bombillo’ necesita sumar de a 3 para no dejar escapar aún más a los primeros lugares. Equipos como Aucas e Independiente del Valle ya le sacaron 3 y 2 puntos, respectivamente.