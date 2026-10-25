Piero Hincapié podría cambiar el Arsenal por otro gigante de Europa

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié podría dejar el Arsenal tras su irregularidad y nuevamente ir a otro grande de Europa.

La falta de minutos de Piero Hincapié en el Arsenal ha despertado rumores sobre su futuro de cara a la próxima temporada. El defensor ecuatoriano podría cambiar de equipo y otra vez ir a uno de los grandes de Europa.

Dentro de Inglaterra, Chelsea, Liverpool y Tottenham aparecen como posibles interesados en el fichaje de Hincapié. Los tres equipos ya habrían contactado con su entorno cuando el ecuatoriano jugaba en el Bayer Leverkusen.

Fuera del fútbol inglés, también vuelven a sonar Atlético de Madrid e Inter de Milán como posibles destinos para el zaguero. El Real Madrid igualmente habría tenido al ecuatoriano en carpeta cuando Xabi Alonso, quien lo dirigió en el Leverkusen, estaba al frente del conjunto blanco.

Una eventual salida del Arsenal rondaría los 60 millones de euros, una cifra cercana a la inversión que el club londinense realizó para incorporarlo. Hincapié ya conquistó la Premier League y la Community Shield con los Gunners.

El ecuatoriano sufrió una lesión muscular que lo mantuvo varias semanas de baja y, desde su regreso, le ha costado sumar minutos de manera regular. De igual forma, en Ecuador fue baja en los amistosos de octubre aunque se espera que vuelva en noviembre..

El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Piero Hincapié estaría cobrando cerca de 6 millones de dólares por año en el Arsenal, cifra que tendrán que repetir los interesados en sacarlo del conjunto de la Premier League.

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