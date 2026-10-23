Con indisciplinas y todo: El club que pagaría millones por el fichaje de Kendry Páez

El volante ecuatoriano Kendry Páez podría dejar la sub 21 del Chelsea y tener nuevo club en el exterior para el 2027.

Los reportes extrafutbolísticos y la falta de regularidad de Kendry Páez en Europa no habrían frenado su mercado internacional. El mediocampista ecuatoriano podría tener una nueva oportunidad en uno de los grandes del continente.

Según el portal El Futbolero, América de México estaría interesado en fichar a Kendry Páez para 2027, con el visto bueno de Guillermo Almada, entrenador que conoce el fútbol ecuatoriano por su paso por Barcelona SC.

De acuerdo con esta información, América ofrecería cerca de seis millones de dólares por el fichaje definitivo del ecuatoriano. Esta cantidad representaría apenas una tercera parte de los aproximadamente 20 millones de dólares que Chelsea habría invertido para adquirir sus derechos en el 2023.

El interés del América no sería completamente nuevo, ya que el club mexicano habría intentado anteriormente la posibilidad de incorporar a Páez en condición de préstamo, antes de que Chelsea lo enviara a trabajar con su equipo Sub-21. Sin embargo, el conjunto inglés habría priorizado encontrarle una alternativa en Europa.

Precisamente, este viernes MR OFF difundió nuevas versiones sobre la intención de Chelsea de desprenderse del futbolista debido a presuntos problemas de disciplina en los entrenamientos, una vida nocturna cuestionada y falta de ritmo competitivo.

El contrato de Kendry Páez con Chelsea

Kendry Páez tiene contrato con Chelsea hasta el 2031, pero el club le buscará salida en enero, aún no está claro si será como préstamo o cómo una venta. El ecuatoriano tiene un futuro en el exterior mientras sigue jugando en la sub 21.

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Kendry Páez – Chelsea. Foto: Getty

En resumen