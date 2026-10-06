¡Podrá jugar en la LigaPro! Barcelona SC tiene un nuevo fichaje para enfrentar a Liga de Quito

El nuevo fichaje de Barcelona SC para jugar en esta recta final de la LigaPro.

Este martes 6 de octubre de 2026 se reveló que Barcelona SC tiene un nuevo “fichaje” para jugar en la LigaPro. El club amarillo aprovechó el parón FIFA y ahora incorpora a su plantilla a un jugador que puede jugar en esta recta final del campeonato.

El nuevo “fichaje” de Barcelona SC es Jandry Gómez. El extremo ecuatoriano regresa a jugar con el equipo amarillo tras no concretarse su venta a ningún equipo del extranjero. El delantero sonaba para ir a Italia, pero finalmente no pudo ser así.

De acuerdo a la revelación de Mario Mendoza, Pablo Trobbiani podrá usar al jugador en este hexagonal final de campeonato, por lo cual, Gómez ya podría incluso enfrentar a Liga de Quito este mismo fin de semana. Jandry fue titular en el primer semestre.

Aunque fue uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada, ahora Barcelona SC suma una variante muy importante en ataque, para este final de torneo. César Farías lo dejó de usar a Jandry cuando se especulaba con su venta a Europa.

Jandry Gómez jugará en Barcelona SC. (Foto: Imago)

Barcelona SC pelea en este hexagonal por meterse en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Por lo cual, el equipo amarillo necesita todos los puntos posibles y a todos los jugadores disponibles para batallar contra 5 equipos que juegan en la Sierra.

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Los números de Jandry Gómez con Barcelona SC

Jandry Gómez en este primer semestre con Barcelona SC llegó a jugar un total de 14 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 1 asistencia. Sumó en cancha poco más de 600 minutos.

¿Cuándo juega Barcelona SC contra Liga de Quito?

El partido de Barcelona SC contra Liga de Quito se jugará este domingo, 11 de octubre de 2026. El partido comenzará desde las 16H30 y se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

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En síntesis:

Jandry Gómez vuelve a Barcelona SC tras no concretarse su traspaso al extranjero.

vuelve a tras no concretarse su traspaso al extranjero. Pablo Trobbiani podrá alinear a Jandry Gómez en el hexagonal final de LigaPro.

podrá alinear a en el hexagonal final de LigaPro. Barcelona SC visitará a Liga de Quito este domingo 11 de octubre a las 16:30.