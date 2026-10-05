“No vamos a…”: la primera exigencia de Marcelo Gallardo a la FEF, tras la derrota de Ecuador

Marcelo Gallardo es contundente y le pone una exigencia a la Selección de Ecuador para la siguiente fecha FIFA.

Marcelo Gallardo fue muy claro en la rueda de prensa después de que Ecuador empatara contra Panamá y perdiera en los penales sobre lo que quiere para la siguiente fecha FIFA. Desde un principio, el entrenador se mostró molesto por el gran viaje que implicó ir a Japón.

El ‘Muñeco’ comentó que espera para el siguiente parón FIFA que la Selección de Ecuador ya no esté viajando tanto. La idea sería jugar más cerca de Ecuador, incluso para que ‘La Tri’ se permita la posibilidad de entrenar más tiempo y compartir más con el DT.

“Me voy con buenas sensaciones, de acuerdo con lo que yo creo que es el potencial de esta Selección. En la próxima fecha FIFA no vamos a estar viajando tanto”, comentó de manera contundente el ‘Muñeco’. Por lo cual, no se esperan grandes viajes.

‘La Tri’ buscará nuevos rivales en los siguientes días y cada vez toma más fuerza esa posibilidad de que el equipo nacional acabe jugando en los Estados Unidos. En estas tierras buscaría rivales de CONCACAF o también algún equipo sudamericano.

Ecuador empató con Panamá y perdió en penales. (Foto: GettyImages)

Marcelo Gallardo ya tiene una prueba en los siguientes partidos y es que se va a estar siguiendo de cerca lo que haga con ‘La Tri’, porque ya para estos partidos de noviembre se espera ver a su equipo. Es decir, su convocatoria, sus nombres, sus alineaciones y más.

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¿Cuándo volverá a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar en el mes de noviembre. Son partidos claves para ‘La Tri’ y se espera que se anuncien los posibles rivales en las siguientes semanas.

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