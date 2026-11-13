¿Por qué no juega Enner Valencia en el Ecuador vs Costa Rica por la fecha FIFA?

Enner Valencia no juega más con la Selección de Ecuador, pese a su gran nivel con la camiseta de Boca Juniors.

Aunque vive un gran momento en su carrera y lo sacó campeón a Boca Juniors en Argentina, Enner Valencia no fue convocado a la Selección de Ecuador. El delantero ecuatoriano está muy centrado en lo que será su cierre de temporada con Boca.

¿Por qué Enner Valencia no juega con la Selección de Ecuador vs Costa Rica?

Enner Valencia no juega más con la Selección de Ecuador porque el delantero se retiró post Copa del Mundo en 2026. El futbolista tricolor dejó claro que ese torneo fue lo último para él y es por eso que aunque Marcelo Gallardo llegó, el delantero ya no es convocado.

Valencia fue uno de los mejores delanteros de la Selección de Ecuador en toda su historia y justamente viene en un momento que puso a muchos a cuestionar un posible llamado. Sin embargo, el delantero ya dejó claro que no volverá a jugar con el equipo nacional.

Enner Valencia se retiró de Ecuador en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El Mundial de 2026 no fue el mejor para Enner Valencia y es por eso que su fichaje por Boca Juniors era tan cuestionable. Por lo cual, el delantero ecuatoriano se retiró en medio de las críticas.

Los números de Enner Valencia en Boca Juniors

Con la camiseta de Boca Juniors, Enner Valencia lleva jugando ya un total de 17 partidos entre todas las competencias. Marcó 6 goles y dio 2 asistencias. Suma en cancha poco más de 500 minutos.

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En síntesis: